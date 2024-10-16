AK Parti Heyeti Kaymakam Yılmaz'ı Ziyaret Etti

Ak Parti İlçe Başkanlığı heyeti, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ak Parti İlçe Başkanı Halil Etili ve beraberindekiler, Yılmaz'ı ziyaretinde bir süre görüş alış verişinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Güdül Belediyesi çalışmaları değerlendirdi

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, mahallelerde Derneklerle işbirliği halinde çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, Boyalı Mahallesi'nde 15 bine yakın Ankara keçisi bulunduğunu, bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma yürüttüklerini belirtti.

Köylüye gelir getirici çalışmalar ortaya koymaya çalıştıklarını anlatan Doğanay, "Birlik ve beraberlik içinde mahallelerimizin kalkınması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.