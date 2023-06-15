AK Parti harekete geçti, 19 ilçe il oluyor! İşte kriterleri karşılayan ilçeler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajının ardından AK Parti harekete geçti. MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılanırken, bir ilçenin il olabilmesi için 8 başlıktaki kriterleri karşılaması gerekiyor. Tüm kriterleri karşılayabilen ilçelerin ise İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş olduğu ifade ediliyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) da ele alındı. MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılandı.

8 KRİTER VAR

Bu gelişmelerin ardından hangi ilçelerin il olacağı merak ediliyor. Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak. Buna göre bir ilçenin il olabilmesi için 8 başlıktaki kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kıstaslar arasında mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi kriterler dikkate alınıyor. Örneğin il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR

Şimdiye kadar il olacağı kesin olarak açıklanan bir ilçe olmasa da bu kriterlere karşılayan 24-25 ilçenin bulunduğu belirtiliyor. Bu liste arasında İnegöl, Alanya, Polatlı, Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş gibi ilçeler var.