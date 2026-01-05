Haberler

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığından üye artışına ilişkin açıklama

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığının Türkiye genelinde üye oranı sıralamasında 81 il arasında 6'ıncı sırada yer aldığı belirtildi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, üye orası sıralaması sonucunun hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine duyulan güvenin hem de teşkilat mensuplarının özverili çalışmalarının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Erdoğdu, çalışmalarını disiplinli, istikrarlı ve samimi bir şekilde yürüttüklerini dile getirerek, "Teşkilatlarımızın sahadaki birlik ve beraberliği ile Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon birleştiğinde, Gümüşhane'de ortaya çıkan bu tablo son derece anlamlıdır. Bu başarı, ortak emeğin ve güçlü bir teşkilat yapısının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
