Üye Girişi
Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Hayat Yeniden Vakfı'nın açılışına katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ildeki dezavantajlı gruplara destek için kurulan Hayat Yeniden Vakfı'nın açılışına ve Kırmızı Bisiklet Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ildeki dezavantajlı gruplara destek için kurulan Hayat Yeniden Vakfı'nın açılışına ve Kırmızı Bisiklet Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Yenişehirlioğlu, bir otelde düzenlenen tanıtım programındaki konuşmasında, Kahramanmaraş'ın her zaman farklı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli büyük bir afetin yaşandığını anlatan Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Hayat böyle bir şey zaten bazen düşüyoruz, bazen kalkıyorsunuz. Korku ve ümit arasında gidip geliyoruz. Biz insanoğlu olarak daimi olarak ümit eden tarafta oluyoruz. Yani yara saran tarafta olmayı kendimize şiar edinmişiz. Rabbimiz bizlere faydalı işlerde yarışmamızı öğütlüyor. Hayat Yeniden Vakfı'nın çalışmaları, inanılmaz büyük ivmeler yakalayacak bir harekettir. Biz güçlü bir ülkeyiz, yaralarımızı saracağız. Biz tarih sahnesinden asla silinmemiş bir milletiz. Bunca sıkıntı, badire ve düşmanlığa rağmen hakkın ve adaletin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu hareket de bunlardan biridir."

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Yenişehirlioğlu, "Farklı düşünebiliriz, farklı siyasi düzlemlerden gelebiliriz. Kardeşlerin bile birbirine benzemediği bir toplumda yaşıyoruz. Bu son derece normal. Fakat hayırda ve memleketimize hayırlı işlerde birlik, beraberlik içinde omuz omuza bu milletin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her türlü badire ve sıkıntıdan kurtulup ayağa kalkabiliriz." diye konuştu.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit de kurulan vakıfla Kahramanmaraş'tan bir iyilik hareketinin doğduğunu söyledi.

Yaşanan asrın felaketinin ardından yetim, öksüz kalan veya ampute olan herkesle devletin tüm organlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Koçyiğit, "Fakat depremin merkez üssünde kahraman yürekli kadınlar, depremden etkilenen evlatlarımıza dokunmaya, onların eğitimine katkıda bulunabilmek, onları yalnız bırakmamak ve sahipsiz olmadıklarını göstermek için Hayat Yeniden Vakfı'nı kurmuşlar. Vakfımızın yöneticilerine ve destekçilerine ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan ise vakfın faaliyetleri ve projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükkerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutulu, sivil toplum örgütü temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Program, plaket takdim edilmesinin ardından besteci ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ve orkestra ekibinin sahnesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Bahadır Yenişehirlioğlu Kahramanmaraş AK Parti Politika Güncel Haberler

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

 Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

Bakmadan Geçme

4 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 4 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Almanya Ukrayna maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Almanya Ukrayna maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Almanya Ukrayna maçı CANLI izle! (HD) 3 Haziran Almanya Ukrayna maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erden Timur basın toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title