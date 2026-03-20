Çankırı'da Kızlaryolu Barajı Projesi ile İçme Suyu Sorunu Çözülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'da Kızlaryolu Barajı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barajın içme suyu sorununu kökten çözeceğini belirten Akbaşoğlu, projenin 2026 yılı yatırım programına alındığını ve sulama çalışmalarının hızla ilerlediğini ifade etti.

Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, kentte Çankırı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yapraklı ilçesine doğal gaz gibi yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Çankırı'nın Güldürcek Barajı'ndan üç kat daha fazla su tutma kapasitesine sahip olan Kızlaryolu Barajı'ndan içme suyunu temin edebileceğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Çankırı'mızın içme suyu sorununu bir daha problem olmayacak şekilde kökten çözüyoruz. Bu proje hem bizleri hem de gelecek nesillerimizi su sorunundan tamamen kurtaracak." dedi.

Kızlaryolu Barajı ile Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da yaklaşık 150 bin dönüm arazinin sulanmasına ilişkin saha çalışmalarının hızla ilerlediğini dile getiren Akbaşoğlu, buna dair sulama ihalesinin yapıldığını, yüklenici firmanın şantiye faaliyetlerine başladığını belirtti.

Kızlaryolu Barajı'ndan Çankırı'nın içme suyu temin projesinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2026 yılı yatırım programına alındığına işaret eden Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya teşekkür ediyorum. Bu bizim hayalimizdi. 70 yıllık hayal olan Kızlaryolu Barajı'mızı nasıl Çankırı'mıza ve bölgemize dev bir eser olarak inşa ettiysek, bu barajdan içme suyu projesini de inşallah memleketimize kazandırıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

İran'ın her gün vurduğu ülkede kritik gelişme! Tüm askerler çekildi
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

Zehir zemberek sözler! Trump, NATO ile gemileri iyice yaktı
Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası

Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Soluğu cezaevinde aldılar
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

Genç kadın annesinin mezarı başında can verdi
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi hayatını kaybetti
Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası

Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Soluğu cezaevinde aldılar
Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü

Eski kulüp başkanı ile kardeşini öldürdü, böyle yakalandı
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı