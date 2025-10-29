AK Parti Genel Sekreteri İnan, selden etkilenen İzmir'in Foça ilçesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, devletin mağdur olan vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

İncelemeleri sırasında vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten İnan, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

İnan, sel felaketinde suya kapılarak yaşamını yitiren Bülent Kaptanoğlu ile hastanede hayatını kaybeden İlkim Bozüyük'ün ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

AFAD Başkanlığı ve İzmir Valiliği koordinasyonunda müdahale çalışmalarının hızlı şekilde sürdürüldüğünü aktaran İnan, jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri ve ilgili kurumlardan toplam 707 personel ve 279 araçla bölgede çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Selden etkilenen 55 ev, 53 iş yeri ve bir camide temizlik çalışmalarının tamamlandığına dikkati çeken İnan, "Zarar tespitlerinin ardından işlemleri tamamlanan 83 ailemize toplam 3 milyon 552 bin 950 lira ödeme yapılmıştır. Devletimiz her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

İnan'a Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın da eşlik etti.