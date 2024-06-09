AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de Mahalle Kıraathanesini Ziyaret Etti

Düzce'de mahalle kıraathanesini ziyaret den AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, vatandaşlarla sohbet etti.

Hafta sonunu değerlendirmek ve vatandaşlarla buluşmak üzere kente gelen Keşir, Darıcı Mahallesi'ndeki kıraathaneyi ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet eden Keşir, mahalle sakinlerine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Kent Konforunda Mahalle Projesi'ni anlattı.

Mahalle sakinleri, kendileriyle istişarede bulunarak notlar alan Keşir'in sürpriz ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.