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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de Mahalle Kıraathanesini Ziyaret Etti

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de bulunan bir mahalle kıraathanesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Kent Konforunda Mahalle Projesi'ni de anlattı.

Düzce'de mahalle kıraathanesini ziyaret den AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, vatandaşlarla sohbet etti.

Hafta sonunu değerlendirmek ve vatandaşlarla buluşmak üzere kente gelen Keşir, Darıcı Mahallesi'ndeki kıraathaneyi ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet eden Keşir, mahalle sakinlerine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Kent Konforunda Mahalle Projesi'ni anlattı.

Mahalle sakinleri, kendileriyle istişarede bulunarak notlar alan Keşir'in sürpriz ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Faruk Özlü Ayşe Keşir AK Parti Düzce Politika Güncel Haberler

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