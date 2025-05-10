AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programı düzenliyor

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programı kapsamında, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından anneleri İstanbul'da bir araya getiriyor.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarından yapılan açıklamada, Anneler Günü'nün, bu yıl yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından annelerin İstanbul'da buluştuğu özel bir programla kutlanacağı belirtildi.

Genel Merkez Kadın Kolları tarafından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek etkinliğin, anneliğin evrensel değerini ve kültürlerarası dayanışmayı artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın ev sahipliğindeki programa, Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller, sanatçı Hülya Koçyiğit, İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile birlikte şehit anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, depremzede anneler, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler, koruyucu anneler ile Azerbaycan, Suriye, Filistin, Sudan ve Bosna Hersek gibi ülkelerden 30'dan fazla yabancı annenin katılması bekleniyor.

Programda anneliğin yalnızca bir sıfat değil, ortak bir dil, güçlü bir bağ ve evrensel bir değer olduğu mesajı verilecek.