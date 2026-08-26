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Ala: Suriye'de istikrar adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılan somut adımları yakından takip ettiklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı liderliğinde Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak çabaları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ettiklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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