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Efkan Ala'dan şehit pilota taziye

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet diliyorum. Merhumun ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Elim kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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