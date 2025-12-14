AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Hanımefendinin vefat haberini teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.