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Efkan Ala: 15 Temmuz darbe girişimi millet ve Cumhurbaşkanı sayesinde bertaraf edildi

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"Dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ile bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ile bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır." ifadesini kullandı.

Ala, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ile bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır. Bu ihanet projesine direnirken şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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