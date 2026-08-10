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Zorlu, TDT Macaristan Temsilciliği'ni Ziyaret Etti

Zorlu, TDT Macaristan Temsilciliği'ni Ziyaret Etti
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AK Parti'li Kürşad Zorlu, Budapeşte'de TDT Macaristan Temsilciliği'ni ziyaret ederek İcra Direktörü Balazs Hendrich ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Macaristan ilişkileri, işbirliği imkanları ve COP31 oturumu ele alındı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Macaristan Temsilciliğini ziyaret etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi temaslarda bulunan Zorlu, TDT Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Balazs Hendrich ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki derin bağlar, Türk dünyası eksenindeki karşılıklı işbirliği imkanları ve ortak kültürel gündem maddeleri ele alındı.

Zorlu, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Macaristan'ı "Türk dünyasının Batı'daki kapısı" diye nitelendiren Zorlu, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinde önemli bir potansiyel bulunduğunu belirtti.

Zorlu, TDT Budapeşte Temsilciliğinin her türlü faaliyetinde yanında oldukları mesajını verdi.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi marjında Türk Devletleri Özel Oturumu düzenleneceğini dile getiren Zorlu, bu oturumun da Birleşmiş Milletlerin (BM) ana salonunda yapılacağını söyledi.

Hendrich de Zorlu'nun ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, TDT Macaristan Temsilciliği olarak Türk dünyasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Balazs Hendrich ayrıca, TDT bünyesinde Budapeşte'de kurulan Kuraklıkla Mücadele Merkezi olarak COP31'e destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Görüşmenin ardından Zorlu, Hendrich'e, Macarca AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi ve üzerinde Türk dünyasının tüm ülkelerinin bulunduğu bir plaket takdim etti.

Daha sonra Zorlu, Hendrich ve üye ülke temsilcileri ile TDT Macaristan Temsilciliği binasını gezdi.

Kaynak: AA
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