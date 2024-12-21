Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ""Şam'da bayram var, CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "" Şam'da bayram var, CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur? Bir sevin be kardeşim, Suriyeliler bayram ediyor, ona bir sevin hiç olmazsa. Niye sevinemiyorsun, ağzını bıçak açmıyor." dedi.

Yavuz, Kilis Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kilis 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaset yaptıkları süre içerisinde makama bakmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerini gezdiklerini ifade eden Yavuz, "Bir rekorum da var. 1,5 ayda 81 ilde program yaptım. Her ilde en az 6 saat programa katıldım ve emin olun her yerde ki ruh, aynı ruh. Bizler makamlara bağlı insanlar değiliz. Bizler davaya bağlıyız. Makamlar olur veya olmaz. Onlar birer hizmet aracı ama dava baki. Allah'ın izniyle davaya nefer olmak baki. Türkiye'de büyük ustamızın önderliğinde ve liderliğinde çok şeyler yapılırken sizler de sıra dağlar gibi arkasında durdunuz. " diye konuştu.

Konuşmasında, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine değinen Yavuz, "Şam'da bayram var, CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur? Bir sevin be kardeşim, Suriyeliler bayram ediyor, ona bir sevin hiç olmazsa. Niye sevinemiyorsun, ağzını bıçak açmıyor." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliği milletin rotasında siyaset yapmak. (Beşşar) Esed'e dedi ki 'milletin rotasında siyaset yap.' El uzattığında eğer masaya otursaydı da onu diyecekti. (Ebu Muhammed el) Culani'nin ağzından söylüyorum. 'Recep Tayyip Erdoğan, Esed'e gel oturalım dediğinde acayip korktuk' diyor. 'Ama yine de Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün üstünde söz söylemeyecektik' diyor. Cumhurbaşkanımızın adaletinden eminler. (Donald) Trump ne diyor? Erdoğan için 'çok güçlü bir lider ve çok güçlü bir ordusu var, çok hazır' diyor. CHP ne diyor? CHP'nin bu son süreçte Suriye ile ilgili ne dediğini biliyor musunuz? CHP'nin bu anlamda düzgün bir beyanatta bulunduğunu gördünüz mü? Türkiye'nin ne dediği ve ne yaptığı da belli. YPG'liler, orada kafayı kaldırdı 12 tır mühimmat, 2 tank, 2 mühimmat deposu nerede? Bizim o İHA ve SİHA'lar geldi ve yerle bir etti. Teröre bu bölgede yer yok diyor. Suriye, Suriyelilerindir diyor, Suriye'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü korunacak diyor. Çok net. Bu anlamda bu mücadeleye veren o halkın da yanındayım diyor. En son mektup yazdı. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Suriye'nin ve Suriyelilerin yanındayım diyor. Ey CHP sen neredesin? Bizim yaptığımız belli bugüne kadar, ne yaptık niye yaptık belli."

Kongrede, mevcut başkan Zihni Serhan Diyarbakırlı'nın aday olduğu tek liste ile seçime gidildi.

Kongreye AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
img

Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
img

Fransız gazeteci, merak edilen soruyu Bakan Fidan'a açıkça sordu
img

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudiler, kanlı saldırıdan önce Almanya'yı defalarca uyarmış
Saldırganın ülkesi, Almanya'yı defalarca uyarmış
Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar

Son Dakika Haberleri

Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.