AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, "Hello Brother Dünya Barış Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Dünyada hiçbir dinin yanına 'fobi' kelimesi eklenmezken İslam kelimesinin yanına fobinin eklenmesinin, aslında 1990'lı yıllardan itibaren Müslümanlar üzerinde oluşturulmaya çalışılan bir algının sonucu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yeni Zelanda'daki 2 camiye 3 yıl önce düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına, Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği tarafından, Hacı Bayram Veli Üniversitesi konferans salonunda "Hello Brother Dünya Barış Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan Leyla Şahin Usta, Yeni Zelanda'da, 3 yıl önce, bir camide ırkçı bir İslam düşmanı tarafından yapılan saldırıda şehit olan 51 Müslüman'ı rahmetle andı.

İslam'ın barış dini olduğunu vurgulayan Usta, "İslam dünyayı barışa davet eden bir kelimeyken, dünyada hiçbir dinin yanına 'fobi' kelimesi eklenmezken, İslam kelimesinin yanına fobinin eklenmesinin aslında 1990'lı yıllardan itibaren Müslümanlar üzerinde oluşturulmaya çalışılan bir algının sonucu olduğunu düşünüyorum. O yüzden İslamofobi yerine İslam karşıtlığını kullanmamız gerektiğini ısrarla savunan birisi olarak, bu noktada hepimizin hassas davranması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni Zelanda'daki bu vahşi saldırının, dünyanın neresinde olursa olsun kabul edilemeyeceğini aktaran Usta, şöyle devam etti:

"(Hello Brother) diyerek, o sade ama samimi seslenişle dünyaya bu zulmü bile İslam'a yakışır tarzla duyurmaya çalışan insanların onurlu duruşunu tebrik ediyoruz. Bizler Türkiye'de İslam'ı aslında en iyi şekilde yaşamaya çalışan ve buna da imkan sunmuş olan bir yönetimle birlikteyiz. Ülkemizde de elbette İslam'la, Müslümanlarla mücadele, dönem dönem maalesef yaşandı. Darbe süreçlerinde pek çok insana uygulanan farklı zulümleri ve işkenceleri hepimiz biliyoruz. 60 darbesi, 80 darbesi, muhtıralar, 28 Şubat, 15 Temmuz. Çok şükür biz ülkemizin birliği, bütünlüğü, beraberliği, kardeşliği ve inanan insanlar olarak elimizde iman gücümüzden başka bir silah olmadan, bunlara karşı dimdik ayakta durabildik. Belki de ülkemizi güçlü kılan en önemli unsurlardan birisi de bu. Yaşadığımız bu dünyada, Müslümanları ve İslamiyet'i belki de en iyi şekilde temsil edebilen bir ülkeyiz ve olmaya da devam edeceğiz."

"Dünyaya adalet ve barışı getirmemiz imkansız değil"

Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği Genel Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu da bugün Batılı ülkelerin "barış" diye vadettiği bazı girişimlerin, Suriye ve Irak'taki savaşlarla sonuçlandığını, bu ülkelerin teklif ettiği medeniyetin aslında hakikatte bir karşılığının olmadığını söyledi.

Türkmenoğlu, "Biz burada organize olup, küre-i arza bir duruş sergilersek, dünyaya adalet ve barışı getirmemiz imkansız değil." dedi.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan ise dünya genelinde İslam karşıtlığının önlenmesi için bu tür olayların duyurulması, gençlere anlatılması gerektiğini söyledi.

Müslümanların olası bir saldırıya karşı önceden tedbirini alması gerektiğini, bundan Kur'an-ı Kerim'de de bahsedildiğini aktaran Tuyan, "Ağabeyim değerli bir mühendisti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bu tür olaylara hazırlıksız yakalanmamak ve kayıplar yaşanmaması için herkesin kendisini savunmayı öğrenmesi gerekiyor. Tüm şehitlere ve Yeni Zelanda şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sempozyuma, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist, 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi yaralamıştı.