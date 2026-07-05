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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen Elazığ'da teşkilat toplantısına katıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Elazığ'da teşkilat toplantısında partililerle bir araya gelerek sahadaki çalışmaları değerlendirdi ve vatandaşla güçlü iletişimin önemini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Elazığ'da katıldığı teşkilat toplantısında partililerle buluştu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, temasları kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in partinin il başkanlığını ziyaret ettiği belirtildi.

Şen'in burada düzenlenen teşkilat toplantısında ana kademe, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, Şen'in son dönemde yürüttülen çalışmaları değerlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, AK Parti teşkilatlarının başarısının temelinde vatandaşla kurulan güçlü iletişim ve sahadaki özverili çalışmaların bulunduğunu ifade etti.

Teşkilat mensuplarına emekleri ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden Şen, vatandaşın AK Parti'ye gösterdiği ilgi ve teveccühün teşkilatların sahada ortaya koyduğu çalışmaların önemli bir sonucu olduğunu, bu ilginin korunması ve daha da güçlenmesi için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Teşkilatların sadece seçim dönemlerinde değil, yılın her döneminde vatandaşın yanında olmasının önemine dikkat çeken Şen, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmaların AK Parti'nin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Sencer Selmanoğlu da teşkilat olarak sahadan hiçbir zaman ayrılmadıklarını belirterek, vatandaşla kurdukları güçlü iletişimi daha da ileri taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

Selmanoğlu, "Seçimden seçime değil, her zaman milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Mahalle mahalle, köy köy vatandaşlarımızla buluşuyor, taleplerini dinliyor, Genel Merkezimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üyelik çalışmalarımızda elde ettiğimiz başarılar da teşkilatımızın azminin ve gayretinin bir göstergesidir." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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