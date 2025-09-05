Haberler

Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Gelecek Vurgusu

Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Gelecek Vurgusu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Türkiye Yüzyılı, gözyaşının dökülmediği, annelerin, babaların, kardeşlerin ağlamadığı bir Türkiye olacak.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, " Türkiye Yüzyılı, gözyaşının dökülmediği, annelerin, babaların, kardeşlerin ağlamadığı bir Türkiye olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın tacı olacak." dedi.

Şen, AK Parti Batman İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı.

Burada konuşan Şen, AK Parti teşkilatlarının "Türkiye Yüzyılı" hedefi için sahada olduğunu belirterek, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nın mazlum coğrafyaların rüyası olduğunu ifade eden Şen, " Türkiye Yüzyılı, gönül coğrafyamızın rüyası. Türkiye Yüzyılı dediğimizde aslında büyük bir mazlum coğrafyanın rüyasını dile getirmiş oluyoruz. Onlar buraya bakıyorlar, Türkiye'ye bakıyorlar." şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı hedefini 81 vilayet olarak el ele, gönül gönüle ve kardeşçe gerçekleştireceğiz, bunu biliyoruz." diyen Şen, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü, kendisinin de komisyonun bir üyesi olduğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı"nın tam anlamıyla barışın ve kardeşliğin yüzyılı olacağını dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı, gözyaşının dökülmediği, annelerin, babaların, kardeşlerin ağlamadığı bir Türkiye olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın tacı olacak. Bunu niye yapıyoruz? Bizim bir davamız var. Gönül coğrafyamız, mazlum coğrafyalar bizden bunu bekliyor. Bizim onlara bir borcumuz var."

Programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, AK Parti milletvekilleri Ferhat Nasıroğlu, Muhammed Adak ve İshak Şan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
