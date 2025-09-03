AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ülkede sezaryenle doğum oranlarının Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önerdiği oranlara inmesi ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı bir program yürütüldüğünü söyledi.

Kaya, Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek, eğitim alarak normal doğum yapan annelerle görüştü, bebekleri sevdi.

Kaya, ziyaretin ardından AA muhabirine, Türkiye'de sezaryenle doğum oranlarında ciddi artış olması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında gebelere eğitimler verildiğini dile getirdi.

Ziyaretlerinde eğitimleri tamamlayan ve normal doğum yapan annelerle bir araya geldiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Normal doğum yapan annelerimizin sağlıklı evlatlarını kucaklarına aldığını görmek bizleri çok mutlu etti. Duydum ki Kırklareli'nde eğitim programı başladıktan sonra sezaryen oranları yüzde 82'den yüzde 71'e gerilemiş. Elbette yüzde 71 hala yüksek bir oran ama bu düşüş çok kıymetli. Şu ana kadar yüzde 25 annemiz bu eğitimi almış eğitim alan anne sayısı arttıkça bu oranın daha da düşeceğine inanıyorum. İnşallah 'Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında eğitimleri tüm gebelerimize ulaştırarak annelerimizin normal doğum yapmasını teşvik edeceğiz."

Program kapsamındaki eğitimlerin, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 81 ilde verildiğini ve her annenin bu eğitimleri almasının hedeflendiğini vurgulayan Kaya, "Emeği geçen Emine Erdoğan hanımefendiye, Sağlık Bakanımıza, bakanlık yetkililerimize ve sağlık profesyonellerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, sağlıklı nesiller için normal doğum eğitimlerinin önemine işaret etti.