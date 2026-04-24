AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenciler ile hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenciler ile hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Kaya, tedavileri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde süren Zişan Çetin, Mustafa Arslan, Aysima Güven ve Fatma İkra Çam ile kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan Almila Ağaoğlu'nun aileleriyle de görüşerek yetkililerden sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ardından hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Şuranur Sevgi Kazıcı, Furkan Sancak Balal, Zeynep Kılıç, Kerem Erdem Güngör, Bayram Nabi Şişik, Yusuf Tarık Gül, Belinay Nur Boyraz'ın ailelerine taziyelerini iletti.

Kaya ve beraberindekiler, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile makamında bir araya geldi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
