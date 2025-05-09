ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi

Olaylı maçta Kanarya'dan 4 gollü kritik galibiyet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, terör örgütü PKK'nın kongre toplaması sonrası yaptığı açıklamada "Tek bir açıklama ile fesih olmaz. Fesih ve fiili olarak silah bırakmalarını istiyoruz" dedi.

Terör örgütü Pkk'nın kongre toplamasının ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Tek bir açıklama ile fesih olmaz. Fesih ve fiili olarak silah bırakmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe girildi. Terör örgütü Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası terör örgütü Pkk, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğini duyurdu.

PKK'DAN İLK AÇIKLAMA

Terör örgütü Pkk kongreye ilişkin yaptığı açıklamada alınan kararların kamuoyuna duyurulacağı belirtilirken; "PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'dan da dikkat çeken bir yorum geldi. Terör örgütü PKK'nın kongre toplaması sonrası yaptığı açıklamada Yalçın, "Fesih ve fiili olarak silah bırakmalarını istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihindeki TBMM açılışında yaptığı açıklamalarla başlamıştı. PKKelebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısından sonra terör örgütünün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHeisenberg:

hani her teröristin inine girmiştiniz hepsinin yerlerini biliyordunuz. iki yüzlüsünüz. oy için yapmayacağınız şey yok sizin.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

en azından seçim bitene kadar ekleyin -))

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMichael Antoni:

Demlenir muyuz türküye

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMSNG35:

çok zor bir durum

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Kurt:

Şehit ailelerinin yüzlerine bakip nasil oy isteyeceksiniz ama sizderde yüz yokki

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Ruh ile bedeni ayrı olan birisi ne demişti seçim öncesinde KİMLER KİMLERLE DEMLENİYOR GÖRÜYORSUNUZ Aynen gördük, yazık beaa zavallısınız....

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıegitimci dede:

He tabe 120 bin kisilik ordu kurmuslar hemen silahları bırakacaklar bende loto bana cıksın istiyorum ama ikramiye hep kasaya cıkıyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.