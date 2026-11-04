Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Görüşmede yerel yönetimler reformu kapsamında hazırlanan taslak çalışma ele alındı, fikir alışverişinde bulunuldu MHP'nin bu konudaki çalışmaları, fikir ve önerileri dikkate alınarak çalışmaya son halinin verileceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulmasının ardından TBMM'ye getirileceği bildirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yerel yönetimler reformuna ilişkin görüştü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamada, Demir'in yerel yönetimler reformuna yönelik hazırlanan taslak çalışmaya son şeklini vermek üzere Durmaz'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette yerel yönetimler reformuna ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Özellikle muhalefet belediyelerinde meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gibi meselelerden sonra Cumhur İttifakı'nın belediyelerde denetimi güçlendirecek ve yaptırımları artıracak bir yasa çalışması için harekete geçtiği belirtilen açıklamada, çalışmalarda sona gelindiği vurgulandı.

Bu kapsamda, MHP'nin bu konudaki çalışmaları, fikir ve önerileri dikkate alınarak reform çalışmasına son şeklinin verileceği, çalışmalar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulmasını takiben TBMM'ye getirileceği bildirildi.

Reformun 5 ana başlığı

Açıklamada, reform çalışmasının; yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi, yerel yönetim modelinin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin mali yapısının yeniden düzenlenmesi, yerel yönetimlerde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi ile imar ve planlama süreçlerinin yeniden ele alınması olarak 5 ana başlıktan oluştuğu aktarıldı.

Buna göre, çalışma ile özellikle muhalefet belediyelerinde yaşananlardan sonra hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

Yerel yönetimlerle ilgili yaşanan yetki karmaşasının çözümlenmesi hedeflenen çalışmayla, belediyelerde vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla yeni ödeneklerle bütçenin destekleneceği belirtiliyor.

Bu kapsamda, gelişen bilgi ve teknoloji uygulamalarının belediye faaliyetlerinde vatandaş bazlı olarak daha aktif kullanılması isteniyor; imar ve planlama süreçlerindeki karmaşanın ortadan kaldırılarak, yapılacak yeni düzenlemenin şehrin tarihi, kültürel ve sosyal yapısına zarar vermeden revize edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
Denizli'de boğazına şeker kaçan öğrenciyi kurtaran kasiyerin ertesi gün evi yandı! Mahalleli sahip çıktı

Bir çocuğun hayatını kurtardı! 24 saat sonra evi yandı
Derbiyi hastanede izleyen Fenerbahçeli kalp krizi geçirdi! Böbrek nakli ertelendi

Böbrek nakline 2 gün kala derbiyi izledi, her şey alt üst oldu
Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış

"Tedirgin edici" demişti! Son rakamlar Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Genç anne yaşadıklarını böyle anlattı

Hayat kurtardığı gün başına gelenle yıkıldı! "Depremden korkarken..."
Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi

Aşkın yaşı yok! Usta sanatçı 78 yaşında evlendi
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha

Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden şu olana bakın
Kekova'daki 4 bin 700 yıllık batık Guinness'e girdi! Resmen dünyanın en eski batığı ilan edildi

Osmanlı batığı sandılar! 4 bin 700 yaşında çıktı, rekor kırdı
Komünistlerin karargahı lüks otel oldu! Gecelik fiyatı dudak uçuklatır

Bu bina bir zamanlar komünistlerin karargahıydı! Bakın neye dönüştü
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı

Emre'nin Fener'in başına geçtiğini görünce hemen telefona sarıldı