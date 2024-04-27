AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Karaaslan, İlkadım ilçesinin Samsun'un en büyük ilçesi olduğunu hatırlattı.

Ak Parti belediyeciliği ile İlkadım'ın gelişerek büyüyeceğini anlatan Karaaslan, Kurnaz'a görevinde başarılar diledi.

Kurnaz ise belediye hizmetleri hakkında bilgi vererek, "İlkadım ilçemizin daha da güzelleşmesi, gelişmesi ve eksiklerinin giderilmesi için hemen çalışmaya başladık." dedi.

Ziyarette AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ile partililer de katıldı.

Karaaslan, daha sonra İlkadım ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.