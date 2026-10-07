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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Acar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara Pursaklar'da görev başındaki polislerimize yönelik saldırıda polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'nun şehit olduğunu üzülerek öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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