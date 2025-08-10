Erdoğan 11 Yıldır Halkın Güvenini Temsil Ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halk oylamasıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak 11 yıldır milletin güvenini, iradesini ve umudunu temsil ettiğini belirtti.

Acar, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Ağustos 2014'te milletimiz, sandıkta tarihi bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halkın oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak 11 yıldır milletin güvenini, iradesini ve umudunu temsil ediyor. Geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerinden ve fotoğraflarından oluşan bir videoya da yer verdi.