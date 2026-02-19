AK Parti Ankara'da 'İftara 5 Kala' etkinliği gerçekleştirdi

Haberler

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, ramazanın ilk gününde Ankara'da 'İftara 5 Kala' etkinliği düzenleyerek, iftara yetişemeyen vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve parti üyeleri, ramazanın ilk gününde 'İftara 5 Kala' etkinliğiyle iftara yetişemeyen vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu. Ankara'da da Beşevler metro çıkışında kurulan 'Genç Nokta' iftar çadırının önünde basına açıklamada bulunan İbiş, "Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır, kardeşliktir ve bir AK gençlik geleneği haline dönüşen 'İftara 5 Kala' tam olarak da bunun adıdır. İftara yetişemeyen, trafikte kalan, mesaiden çıkıp evine ulaşamayan, yolda olan vatandaşlarımızın bugün olduğu gibi ramazan boyunca ikramlarda bulunacağız. Bir küçük hurma, bir küçük su, bir küçük ikram ama aslında hepsinin anlamı aslında büyük AK gençlik hep yanınızda diyerek yanlarında olmaya devam etmemizdir. Bugün de arkamızda bulunan 'Genç Nokta' çadırlarımızla Türkiye'nin belli noktalarında belirlediğimiz illerde hem iftarlarımıza, hem iftar ve teravi arasında da gençlerimizi çağıracağız ve buralarda etkinliklerimizi hep birlikte düzenleyeceğiz. Kısacası Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle iftardan sahura her anında gençlerimizle birlikte olacağız" dedi.

'AK GENÇLİK RAMAZANDA YANINIZDA OLACAK'

İbiş, "Ankara'dan biz bugün tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz. Ak Gençlik bu ramazan boyunca sahada, sokakta, kampüste, iftarda, sahurda her anınızda olduğu gibi ramazanda da hep yanınızda olacak diyoruz. Ramazanı bizler birlikte paylaşacağız, birlikte yaşatacağız. Tüm gençlerimizi, tüm hemşerilerimizi 81 ildeki etkinliklerimize, iftarlarımıza ve üniversitelerdeki iftarlarımıza bekliyoruz. 'Genç Nokta' çadırlarımızda, ramazan çadırlarımızda ve öğrenci evlerindeki gençlerimizle birlikte bu ramazanı hep birlikte geçirmeye davet ediyoruz. Günlerimiz hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek ola diyoruz" diye konuştu.

