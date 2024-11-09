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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan Mor ve Ötesi Konserine Eleştiri

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan Mor ve Ötesi Konserine Eleştiri
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Mor ve Ötesi konserini eleştirerek, konser bütçesinin 2 milyon dolar olduğunu ve bunun hesabının verilmediğini söyledi.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) düzenlediği Mor ve Ötesi konserine ilişkin "Organizasyon tam tamına 'vurgun ve ötesi' olmuştur. Bu konuda tam 2 milyon dolarlık konser bütçesinin bu millete hesabını verememişlerdir. Bunların hesabını Ankaralılara tek tek vereceksiniz." dedi.

İnan, Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sincan Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında "Gençliğinle geleceğe yön ver" sloganıyla gençlik kolları kongrelerini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

AK Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerden itibaren güçlenerek yoluna devam ettiğini, partililere düşenin bu ivmeye daha fazla sahip çıkmak olduğunu dile getiren İnan, partisinin gençlik teşkilatının, bu coğrafyadaki en güçlü gençlik hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti'li gençlerin gayreti, enerjisi ve hayallerinin davaları için büyük önem taşıdığının altını çizen İnan, kendilerinin birer "Erdoğan genci" olduklarını ve zorluklara karşı direnmeyi bilenler arasında yer aldıklarını anlattı.

Ankara'nın hak ettiği belediyecilikten uzak bir dönemi yaşadığını dile getiren İnan, şöyle devam etti:

"Şimdi de konser vurgunlarının dibi gözükmüyor. Bu milletin hizmet bütçesini şarkı söyleye söyleye soyuyorlar. Mor ve Ötesi denilen bir grup var biliyorsunuz. Bilmiyorum, konserine gittiniz mi? Giden var mıydı şu milyonluk konsere? Yok. Mor ve Ötesi denilen organizasyon tam tamına 'vurgun ve ötesi' olmuştur. Bu konuda tam 2 milyon dolarlık konser bütçesinin bu millete hesabını verememişlerdir. Bu arkadaşlar, 'Ankapark'a şu kadar harcandı', 'O köprü bu kadar, şu kadar para eder mi?', 'Yol yaparsak trafik artar' diyen adamlardı. Bugün saatler geçti, 2 milyon doların hesabını hala veremediler. Bunların hesabını Ankaralılara tek tek vereceksiniz. Belediye bütçeleri sizin reklam ajansınız değil, cumhurbaşkanlığı hayaliniz için de kumbara hiç değil."

AK Parti'li Sincan Belediyesinin gençlere yönelik büyük hizmetleri olduğunu anlatan İnan, "Bugün Sincan'da olan gençlik hizmetlerinin yüzde 10'u dahi İzmir'de yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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