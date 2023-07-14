AK Parti Gençlik Kolları 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda Basın Açıklaması Yaptı

Ak Parti Gençlik Kolları 15Temmuz hain darbe girişiminin 7. Yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri anıtında basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. Yıl dönümünde AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, saat 17.30'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda "15 Temmuz Şehitlerimizi ve Kahramanlarımızı Anma Programı" düzenledi. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek basın açıklamasında bulunurken, 15 Temmuz şehitleri adına Kuranı Kerim ve dualar okundu. AK Parti teşkilat üyeleri ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın bildirisinin ardından üyeler 15 Temmuz müzesini gezdiler.

"15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİNİN DEMOKRASİ DESTANIDIR"

Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek, "Bizler Ak Gençlik İstanbul ailesi olarak bugün burada İstanbul'da Üsküdar'da 15 Temmuz Anıtı'nda bir araya geldik. Hain darbe girişiminin akamete uğratılmasının 7. yıl dönümünde tabii ki İstanbul teşkilatı olarak AK Parti'nin genç Seferleri olarak burada buluşmak, buradan söz söylemek istedik. Buradan hissiyatlarımızı paylaşmak istedik. Sizler de buraya geldiğiniz için öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bilinmelidir ki 15 Temmuz seçilmiş irade ve demokrasisine sahip çıkan Türk milletinin demokrasi destanıdır. 15 Temmuz günü Türkiye, Türkiye Devleti, milletiyle, devletiyle omuz omuza mücadele vermiş ve bu mücadelesiyle tüm dünyaya tüm dünyadaki devletlere mazlumlara örnek olmuştur. 15 Temmuz 2016 günü, Türk amacı Türk istikbal ve istiklalini karartmak olan, hain darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanan aziz milletimizin inanç, cesaret ve dillere destan kararlılığıyla engelledik. 15 Temmuz gecesi Türk milleti tankların, tüfeklerin, savaş uçakların karşısında tek vücut olmuş, darbeye karşı tek vücut bir şekilde dimdik durmuş ve bu vatanı, bu kansızlara, bu soysuzlara teslim etmemiştir" dedi.

"15 TEMMUZ RUHU HALA DİRİDİR"

Çekerek, "12 yaşında düşmanla çarpışan Nezahat Onbaşı gibi, 13 yaşında Çanakkale'de savaşan Ali Reşat gibi. Vatan ve bayrağına aşık, kutsalları için gözünü kırpmadan canından vazgeçmeye hazır kahraman kardeşlerimizin izinden giden bugün de yine gençler 15 Temmuz gecesi demokrasimizi savunmuş, 17'sinde şehadet eren, Abdullah Tayyip 14'ünde gazi olan Adviye Gül gibi nice kardeşlerimiz meydanları doldurarak demokrasimizi savunarak Türk gencinin gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Unutulmamalıdır ki hain darbe girişiminin ardından geçen yıllar bu ruhu söndürmemiştir. Çanakkale ruhu hala diridir. 15 Temmuz ruhu hala diridir. Ardından nice gözyaşı döktüğümüz 251 şehidimiz diridir. Unutulmamalıdır ki Türk milleti 15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaktır. Gençler olarak Ak Genç İstanbul ailesi olarak bizler her yerde demokrasimize, milli irade ve milletin bekasına sahip çıkmayı 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmak olarak görüyoruz. Bizler AK Parti İstanbul Gençlik Kolları olarak 39 ilçede 964 Mahallede 58 İstanbul'daki tüm üniversitelerde 100'ün üzerinde kampüste tüm teşkilatımızla, tüm gençlerle İstanbul'da yaşayan milyonlarca genç arkadaşımızla dini, dili, ırkı, kime mensup olduğu, hangi görüşte olduğu fark etmeksizin dün olduğu gibi bugün de yarın da 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız. 15 Temmuz gibi kara gecelerin bir daha yaşanmaması için bu bilinci ve bu farkındalığı sürdüreceğiz, uyanık tutacağız" diye konuştu.

"EN GÜR SESLE TEKRARDAN HAYKIRIYORUZ"

Çekerek, "Demokrasi için tankların önüne yatan, ölümü öldürerek, gözünü kırpmadan darbecilere engel olan kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, bu şanlı direnişe gazilik mertebesine erişenlere bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, şifalar diliyor, 15 Temmuz'u unutmadığımızı, bugün olduğu gibi yarın da unutmayacağımızı tüm gücümüzle en gür bir sesle buradan tekrardan haykırıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarca da bu ruhu diri tutmak, buradaki kardeşlerimizin bugün burada bizlerle beraber olan kardeşlerimiz baş vazifesi olmakla beraber önümüzdeki 10 yıllarca da Türkiye'deki tüm gençliğin bu ruhu uyanık tutacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.