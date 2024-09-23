AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı'nda Delege Seçimleri Yapıldı
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Ferizli İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen delege seçimlerine katılarak, İlçe Başkanı Ramazan Serhoş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnci, üyelerin katılımından memnun kaldıklarını belirtti ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı'nda delege seçimleri gerçekleştirildi.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de seçimlere katılarak İlçe Başkanı Ramazan Serhoş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İnci, üyelerin katılımından memnun olduklarını belirterek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Serhoş ise seçimlere ilgi gösteren üyelere teşekkür etti.