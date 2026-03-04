Eskişehir'e 100 Yataklı Kız Çocuk Yurdu

(ESKİŞEHİR) - Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'e 100 yatak kapasiteli "Kız Çocuk Evleri Sitesi" yaptırıyor. Hatipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelerek, yurt için işbirliği protokolünü imzaladı. Hatipoğlu, inşa edilecek yurdun, annesi Aynur Hatipoğlu'nun adını taşıyacağını bildirdi.

Milletvekili Hatipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelerek, kendi imkanlarıyla inşa edip teslim edeceği kız çocuk yurdu için işbirliği protokolünü imzaladı.

Burada konuşan Milletvekili Hatipoğlu, devletin bekası için yapılabilecek en kıymetli yatırımın, çocuklara yatırım olduğuna her zaman inandığını dile getirdi. Bu nedenle memleketi Eskişehir'de, kız çocukları için standartları en üst seviyede tutulmuş, sıcak bir yuva inşa etme kararı aldığını aktaran Nebi Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"100 yatak kapasiteli olarak planladığımız yurdumuzu her detayıyla tamamlayıp, tamamen hazır bir şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza devredeceğiz. Evlatlarımız için sadece bir bina değil, her anlamda çağın ötesinde, huzur dolu bir yaşam alanı hayal ediyoruz. Tek gayem ve en büyük ümidim, bu yuvada yetişen bakıma muhtaç kızlarımızın vatanına, milletine ve değerlerine bağlı, hayırlı birer birey olarak toplumda yerlerini almalarıdır. Canım Eskişehir'im, çocukların sevgiyle büyümesi, başarıyla okuması ve güvenle yaşaması için çok özel, çok güzel bir memlekettir. Bu anlamlı süreçteki tüm destekleri için Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi'ye ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze en içten şükranlarımı sunuyorum."

Nebi Hatipoğlu, inşa edilecek yurdun, annesi Aynur Hatipoğlu'nun adını taşıyacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA