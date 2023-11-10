Süleyman Reyhan adaylık süreciyle ilgili açıklama yaptı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan adaylık süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aday adaylarımız Belediye Başkanlıkları için 17 Kasım tarihine kadar il ve ilçe başkanlığımıza uğrayabilirler" dedi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan adaylık süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aday adaylarımız Belediye Başkanlıkları için 17 Kasım tarihine kadar il ve ilçe başkanlığımıza uğrayabilirler" dedi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler seçimlere ilişkin açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, "AK Parti'de aday adaylığı sürecimiz başlamıştır. Aday adaylarımız Belediye Başkanlıkları için 17 Kasım tarihine kadar il ve ilçe başkanlığımıza uğrayabilirler. Partimizden meclis üyesi olmak isteyenler için de başvuru süreci başladı. Meclis üyesi olmak isteyen adaylarımız ise 3 Aralık 2023 tarihine kadar il ve ilçe başkanlıklarımıza gelebilirler. Aday olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın en az yüzde 40 engelli olduklarına dair bir kimlik veya rapora sahip olmaları gerekmektedir AK Parti Türkiye'nin en güçlü partisidir. Bu aday adaylığı sürecinde yoğun bir katılım bekliyoruz. Eskişehir'de 15'de 15 hedefi ile yerel seçimlere hazırlanıyoruz. En doğru isimleri Eskişehir halkının huzurlarına çıkararak bu seçimlerde destan yazmak istiyoruz. Başta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere cumhur ittifakı olarak tüm belediyelerde iddialıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde adaylarımız ile kol kola yürüyeceğiz ve Eskişehir'de seçimler nasıl kazanılır herkese göstereceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR