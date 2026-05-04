AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan, Hatboyu Caddesi Dönüşüm Projesi'ne ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentin simge noktalarından biri olan Hatboyu alanı için ihale sürecinin resmen başladığını duyurdu.

Albayrak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'in sosyal yaşamına ve şehir estetiğine büyük değer katacak Hatboyu Caddesi Dönüşüm Projesi'nde kritik aşamaya gelindiğini belirtti.

Projenin ihalesinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) uhdesinde 4 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıklayan Albayrak, "Bu süreçte, devletimizin köklü kurumlarına ve TCDD'nin bu alandaki derin tecrübesine olan güvenimiz tamdır. İhale şartnamesinde yer alan en az 100 milyon liralık yatırım şartı, hayata geçirilecek projenin niteliği ve ciddiyetinin en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, TCDD Gar sahasında bulunan 18 dönümü aşkın alanı, estetik mimarisi ve modern peyzajıyla gençlerin keyifle vakit geçireceği, yaşayan bir alana dönüştürmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eskişehir'in kalbinde yükselecek bu güzide proje, sosyal donatıları ve kültürel alanlarıyla şehrimizin marka değerine büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah yatırımcıların da ilgisiyle bu bölge, modern bir cazibe merkezi kimliği kazanacaktır. Şehrimizin estetiğine ve ruhuna uygun bu önemli gelişmenin tüm Eskişehirli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Eskişehir, her zaman en iyisini ve en güzelini hak ediyor."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
