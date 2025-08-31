AK Parti Eskişehir'de Teşkilat Pikniği Düzenledi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığınca "Teşkilat Pikniği" düzenlendi.

Dede Korkut Parkı'ndaki etkinlikte, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak vatandaşlarla selamlaşarak, bir süre sohbet etti.

Etkinlikte çocuklar için kukla gösterisi, yöresel oyunlar ve ödüllü yarışmalar yapıldı. Alanda kurulan oyun parkında eğlenen çocuklara, düzenlenen yarışmalarda çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çeşitli stantların yer aldığı etkinlikte, vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Çok sayıda kişinin katıldığı piknikte gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu düzenledikleri güzel organizasyonla bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Partilerinin her kademesinin yanı sıra vatandaşların da etkinliğe büyük bir ilgi gösterdiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, gençlerimiz bir yerde eğleniyor. Yaşlılarımızı misafir ediyoruz. Bugün sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, kulüp başkanlarımız ve parti başkanlarımızın hepsinin bir arada olduğu birlik beraberlik günü. Eskişehir adına önemli. Eskişehir ne kaybediyorsa birlik beraberliği olmadığı için kaybediyor. Bugün biz ne yapıyoruz? AK Parti ailesi olarak bunu bir ortaya koymuş oluyoruz. Onun için de tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her zaman demiş olduğumuz gibi birlik beraberlik kazandıracaktır. Onun için de AK Parti bugün şu andan başlayan bir birlik beraberliğini sağladığı ve sağlamaya devam ediyor."

Etkinlik, şarkıcı Alişan'ın saat 20.00'de sahne alacağı konserle devam edecek.