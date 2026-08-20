Emet'te AK Parti binasına saldırı şüphelisi gözaltında
Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada, güvenlik kameralarından kimliği belirlenen şüpheli A.A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada güvenlik ve mobese kamerası incelenerek, şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilen A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı