AK Parti Elazığ'dan Keban'da İlçe Buluşmaları

Ak Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Keban ilçesinde "İlçe Buluşmaları" programına katıldı.

Ak Parti Keban İlçe Başkanlığında düzenlenen programa, milletvekilleri Keleş ve Açıkkapı'nın yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ve partililer katıldı.

Selmanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Keban'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 13 kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selmanoğlu, "İlçe Buluşmaları" kapsamında esnaf, köyler ve muhtarları ziyaret ederek, sorun ve talepleri yerinde değerlendireceklerini ifade etti.

AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç da toplantıda ilçenin sorunları ve taleplerinin ele alındığını belirtti.

Milletvekilleri Keleş ve Açıkkapı ile beraberindekiler, programın ardından yapımı devam eden 25 yataklı Keban Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu, esnaf ile Denizli, Göldere, Sağdıçlar ve Altınkürek köylerini ziyaret etti.

Kaynak: AA