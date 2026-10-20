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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil'de esnaf ve muhtarlarla buluştu

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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil'i ziyaret ederek esnaf, vatandaşlar, muhtarlar ve kamu kurum yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyarette ilçedeki talepleri ve projeleri inceleyen Açıkkapı, saha çalışmalarının ve vatandaşla doğrudan temasın önemine değindi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil ilçesini ziyaret etti.

İlçe teşkilat üyeleri ve yerel yöneticilerin de katıldığı ziyarette Açıkkapı, esnaf, vatandaşlar, muhtarlar ve kamu kurum yetkilileriyle bir araya gelerek ilçedeki talepleri ve projeleri inceledi.

Saha çalışmalarının ve vatandaşla doğrudan temasın önemine değinen Açıkkapı, "Elazığ'ımızın her bir köşesinde, Baskil'imizde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan Elazığ'ımıza ve ilçelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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