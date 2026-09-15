AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Uzunköprü'de esnafı ziyaret etti

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Aksal, AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar ve teşkilat mensuplarıyla çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Aksal, çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aksal, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, esnaf ve vatandaşların görüşlerine önem verdiklerini belirterek, "Uzunköprü'müz için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA