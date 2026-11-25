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Ak Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedelediğini, adalet duygusunu yaraladığını ve toplumsal huzura zarar verdiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın tüm toplumlarda görüldüğünü ifade eden Yeşilyurt, yetişme biçiminin, eğitime erişimin, bağımlılıkların ve şiddeti besleyen davranışların olağan görülmesinin şiddet riskini etkilediğini dile getirdi.

Yeşilyurt, "Şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan, kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışlar bulunmaktadır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını aktaran Yeşilyurt, bu tablonun bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektirdiğini kaydetti.

Yeşilyurt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim." sözlerini hatırlattı.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Yeşilyurt, yasal düzenlemeler, koruyucu ve önleyici tedbirler, kadınlara sunulan hizmetler ve farkındalık çalışmaları kapsamında adımlar attıklarını söyledi.

Yeşilyurt, 6284 sayılı Kanun'u, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini, kadın konukevlerini, KADES'i ve ALO 183'ü bu çalışmalara örnek gösterdi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın da 2026-2030 döneminde izlenecek yol haritasını ortaya koyduğunu belirten Yeşilyurt, şöyle konuştu:

"Elbette biliyoruz ki kanunların varlığı tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir."

AK Parti Kadın Kollarının 81 ilde kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktaran Yeşilyurt, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tüm kesimlerinin bu mücadeleyi sahiplenmesini önemsediklerini ifade etti.

Bir kadının haklarının kimliğine, inancına, diline veya yaşadığı coğrafyaya göre değişmeyeceğini vurgulayan Yeşilyurt, Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerindeki kadınların ve çocukların güvenliğine dikkati çekti.

Yeşilyurt, uluslararası toplumu, kadınlara yönelik şiddet ve hak ihlalleri karşısında çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemeye, ihlallerin bağımsız biçimde araştırılması ve mağdurların korunması için sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Her kadının insan onuruna yakışır bir yaşam sürme hakkı olduğunu belirten Yeşilyurt, "Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği, emeklerinin karşılığını alabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum için çalışmak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt, AK Parti hükümetlerinin kadınların yaşam hakkını, onurunu, özgürlüğünü ve güvenliğini esas alan çalışmalarını sürdürdüğünü, hedeflerinin kadınların güven içinde yaşadığı, emeklerinin, iradelerinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

"Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz." diyen Yeşilyurt, 25 Kasım'ın toplumsal farkındalığın ve ortak mücadele iradesinin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Basın açıklamasına AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Belediye Meclisi Üyesi Sibel Yıldırım ve AK Parti Edirne Kadın Kolları teşkilatı üyeleri katıldı.

Kaynak: AA