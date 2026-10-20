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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, KADEM Temsilcisi Ekrikaya'ya ziyarette bulundu

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve heyeti, KADEM Edirne İl Temsilcisi Tuğba Ekrikaya ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette kadınların sesinin daha çok duyulması ve emeklerinin karşılık bulması konuşuldu; İba, Ekrikaya ve yönetimine başarı diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne İl Temsilcisi Tuğba Ekrikaya ve yönetimini ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, il başkan yardımcıları, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve belediye meclis üyeleriyle KADEM Edirne İl Temsilcisi Tuğba Ekrikaya ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, kadınların sesinin daha fazla duyulması, emeklerinin karşılık bulması ve hayatın her alanında kendilerine yeni imkanlar sunulmasının önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İba, Ekrikaya ve yönetimine yeni görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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