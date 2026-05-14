AK Parti Edirne'den Engelliler Haftası Mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, engelli bireylerin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, son yıllarda Türkiye'de engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına önemli reformların hayata geçirildiğini ifade etti.

AK Parti iktidarlarının sosyal devlet anlayışını güçlendiren çalışmalarıyla, engelli bireylerin eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar birçok alanda daha güçlü şekilde hayatın içinde yer almalarını sağladığını aktaran İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Engelsiz Yaşam" hedefi doğrultusunda büyük adımlar atıldığını kaydetti.

Engelli bireylerin sadece belirli gün ve haftalarda değil, hayatın her anında hatırlanması gerektiğine dikkat çeken İba, "AK Parti olarak insanı merkeze alan siyaset anlayışımızla, toplumumuzun her kesimine dokunan hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam haklarına erişimini kolaylaştırmak adına son yıllarda tarihi nitelikte reformlar gerçekleştirdik. Engelli maaşlarından evde bakım hizmetlerine, erişilebilir şehir projelerinden kamu istihdamına kadar çok önemli destekleri vatandaşlarımızla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

İba, Türkiye'nin son yıllarda sosyal politikalar alanında örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.

Erişilebilirlik konusunda yapılan yatırımların engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırdığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen sosyal politikalar sayesinde engelli vatandaşlarımız artık hayatın her alanında daha görünür, daha güçlü ve daha aktif hale geldi. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak sosyal sorumluluk anlayışıyla her zaman engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki sevgi varsa engel yoktur. Azimleriyle hepimize örnek olan tüm engelli kardeşlerimizin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum."