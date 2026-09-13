Haberler

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ataman ve Ensarioğlu düğüne katıldı

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ataman ve Ensarioğlu düğüne katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Remzi Güneş'in oğlu Burak Güneş'in düğününe katıldılar.

Ak Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Remzi Güneş'in oğlu Burak Güneş'in düğününe katıldılar.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman'ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Güneş'in oğlu Burak Güneş ile Elif Aktan, dün merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Törene, Ataman ve Ensarioğlu'nun yanı sıra Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Bismil Kaymakamı Recep Hasar, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ve Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ile davetliler katıldı.

Ataman, Eren ve Sümer, davetlilerle halay çekerek, çiftin mutluluğuna ortak oldular.

Kaynak: AA
Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor

Başkentte orman yangını! Görüntüler korkunç
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu: Asensio kararı

Asensio için bir kötü haber daha
Gelin ve damat düğün salonu yerine Erdoğan'ı karşılamaya gitti! Cumhurbaşkanı çifti otobüsüne davet etti

Kuaförden çıkıp düğün salonuna gitmediler! Rotalarında Erdoğan vardı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
Çiğli'deki kurşunlamalarda 6 tutuklama daha! Saldırıların aynı organizasyon olduğu belirlendi

Başkanın makam aracı kurşunlanmıştı! Perde arkası ortaya çıktı
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı