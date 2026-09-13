AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ataman ve Ensarioğlu düğüne katıldı

Ak Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Remzi Güneş'in oğlu Burak Güneş'in düğününe katıldılar.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman'ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Güneş'in oğlu Burak Güneş ile Elif Aktan, dün merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Törene, Ataman ve Ensarioğlu'nun yanı sıra Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Bismil Kaymakamı Recep Hasar, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer ve Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ile davetliler katıldı.

Ataman, Eren ve Sümer, davetlilerle halay çekerek, çiftin mutluluğuna ortak oldular.

Kaynak: AA