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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı kente 70 hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 2026 yılı 3. dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında kente 70 yeni hekim kadrosu tahsis edildiğini açıkladı. Kadroların sağlık altyapısını güçlendirip vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağı belirtildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 2026 yılı 3. dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında Diyarbakır'a 70 yeni hekim kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni hekim kadrolarının kentin sağlık altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

Açıklamada, 70 hekim kadrosunun sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasına önemli katkı sunacağı kaydedildi.

Kadroların Diyarbakır için hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, "Bu önemli gelişmenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanlığımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Yeni kadroların Diyarbakır'ımıza, sağlık camiamıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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