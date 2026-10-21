AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sümer, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve AK Partili ilçe belediye başkanları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Sümer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Serra Bucak Küçük ile Sayın Emin Ay'ı, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ve İl Başkan Yardımcılarımız Murat Beran Dilek ve Sadık Başar Gür ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Diyarbakır'ımızın gelişimi, hemşehrilerimizin beklentileri ve talepleri ile şehrimizin geleceğine yönelik konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA