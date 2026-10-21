Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sümer, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Sümer, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve AK Partili ilçe belediye başkanları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette şehrin gelişimi, hemşehrilerin talepleri ve kentin geleceği konuşuldu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve AK Partili ilçe belediye başkanları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Sümer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Serra Bucak Küçük ile Sayın Emin Ay'ı, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ve İl Başkan Yardımcılarımız Murat Beran Dilek ve Sadık Başar Gür ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Diyarbakır'ımızın gelişimi, hemşehrilerimizin beklentileri ve talepleri ile şehrimizin geleceğine yönelik konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

İkonik fotoğraftaki küçük kız şimdi 15 yaşında! Son hali ortaya çıktı
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler

7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti

İYİ Parti'de kriz! Hem partiden hem vekillikten istifa etti
Evinde otururken kabusu yaşadı

Evinde otururken kabusu yaşadı