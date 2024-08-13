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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ocak, AA muhabirine, Ak Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Ak Parti milletin bağrından çıkan inançlı yüreklerin yeni bir dönemin kapılarını araladığı bir hareket. Partimiz, bin yıllık tarihe dayanan derin bir sosyolojinin ve ötekileştirilmiş insanların buluşmasının simgesidir. Partimiz 23 yılda özgürlükler başta olmak üzere birçok alanda önemli adımlar attı."

Sağlık alanında sağlanan başarılar, alt ve üst yapı çalışmalarında yakalanan ivmenin partiye duyulan güveni artırdığına işaret eden Ocak, şunları kaydetti:

"Askeri ve savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar, yerlilik ve millilik ekseninde hayata geçirdiğimiz projeler, milletimizin her kesiminden teveccüh görmemize vesile oldu. Enerji alanında attığımız adımlar ve keşfettiğimiz yeni enerji kaynakları ise halkımızın geleceğe daha umutla bakmasını sağladı. AK Parti kuruluşundaki heyecanı hala içinde barındırıyor. Partimiz siyasi yenilenmenin en güzel örneklerinden biri. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti, özgürlükler, refah, sağlık, savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda büyük başarılar elde etti. Bugün, AK Parti'nin dinamizmi ve yenilenme kabiliyeti, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinde emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Raşit AK Parti Güncel Haberler

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