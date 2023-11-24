AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına getirilen Mehmet Raşit Ocak, basın mensuplarıyla buluştu.

İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Ocak, İsrail'in Gazze'yi kadın, yaşlı, genç, çocuk demeden ağır bir şekilde bombaladığını belirtti.

İsrail'in tüm dünya toplumunun gözü önünde soykırım yaptığını aktaran Ocak, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi Gazze'deki kardeşlerimize yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz. Hakkın önünde doğru şahitlik yaptığımızı göstermek için mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak, tüm teşkilatla Diyarbakır'ın yükünü almaya gayret edeceğini aktardı.

Önümüzdeki yıl yapılacak seçim öncesi il ve ilçe teşkilatları ile birlikte her vatandaşa ulaşmayı amaçladıklarını kaydeden Ocak, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz herkesi kucaklayacağız, ulaşabildiğimiz her eli sıkacağız, anlatacağız, akılları ve gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. Şimdi milletimiz için en önemli ve tarih yazacağımız seçimlerinden olacak olan 2024 yerel seçimleri için adımları atacağız. Yerel yönetimler için ilçe belediye başkan adaylığı talebiyle şimdiye kadar 86 kişi başvurdu. Müracaat eden kardeşlerimize, partimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim."