AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Kurban Bayramı'nda DEM Parti'yi Ziyaret Etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bayramlaşma programı kapsamında beraberinde İl Yönetim Kurulu üyeleriyle DEM Parti İl Başkanlığını ziyaret eden İler, burada DEM Parti İl Başkanı Abbas Şahin ve partililer tarafından karşılandı.

İler, burada yaptığı konuşmada, bayramın küskünlüklerin ve dargınlıkların sona erdiği, insanların bir araya gelip kaynaştığı günler olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini belirten İler, huzur, barış, mutluluk, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramların nasip olmasını diledi.

Tarihi günlerden geçildiğini ifade eden İler, şunları kaydetti:

"Yıllardır ülkemizde ve özelde bölgemizde, Diyarbakır'da gözyaşı, hüzün vardı. Bayramlar, düğünler istediğimiz şekilde kutlanmazdı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız çok güzel bir irade ortaya koydu. Sayın Devlet Bahçeli de güzel bir el uzattı. Önümüzdeki süreçte güzel bir şekilde ilerleyip daha güzel bayramlarda buluşmak için bu mücadele veriliyor."

Şahin de bayramların barışa vesile olmasını, her günün bayram tadında olmasını diledi.

Bayramlaşmanın ardından toplu fotoğraf çekildi.