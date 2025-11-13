AK Parti'den Yunanistan'a Sert Tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin ABD merkezli sosyal medya platformunda paylaştığı C130 tipi askeri uçak fotoğraflarına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "C130" tipi askeri kargo uçakların yer aldığı karelerin İngilizce "günün fotoğrafları" notuyla paylaşılmasına tepki gösterdi.
Acar, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel