AK Parti'den 'Türkiye Emin Ellerde' Paylaşımı

Ak Parti, "Türkiye Emin Ellerde" başlıklı videolu paylaşımda bulundu.

Ak Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin teminatı olan bu iradeyle, biriz, beraberiz, ay yıldızın gölgesinde güvendeyiz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Millet, bizi bu makama işte böyle günlerde, ülkeyi sağ salim bir şekilde güvenli limanlara ulaştırmamız için getirdi. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, iktidarımız ve ittifakımız, bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin temelidir ve teminatıdır. 86 milyonun emaneti emin ve ehil ellerde güvendedir." sözlerine yer verildi.