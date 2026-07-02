AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'daki saldırıyı lanetledi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetleyerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve Suriye'nin egemenliğine destek mesajı verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetledi.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun."
Kaynak: AA / Abdullah Sarica