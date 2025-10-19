AK Parti'den KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Tebrik Mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kıbrıs Türk halkını tebrik ederek, parti olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacaklarını ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.
Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz."