AK Parti'den İstanbul'daki Depremler Sonrası Saha Çalışmaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Tüm teşkilatlarımız, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız İstanbul'da sahada, milletimizle omuz omuza." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası parti teşkilatlarının saha çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Deprem bütçesini reklam bütçesi yapanların son gözdesi olan Kent Lokantaları İstanbul'un en zor gününde kapalıydı. Boykot çağrılarıyla küçük esnafı cezalandırırken 'Kent Lokantaları'nın kepenklerini kaldırıp vatandaşa bir kap çorba, bir bardak su ikram etmeye çapları yetmedi. Sosyal belediyecilik naraları, reklam panolarından ibaret kaldı. Milletin güveni sloganlarla değil, sahadaki hizmetle kazanılır. Biz dün olduğu gibi bugün de İstanbul'un dört bir köşesinde milletimizin yanındayız. Tüm teşkilatlarımız, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız İstanbul'da sahada, milletimizle omuz omuza."